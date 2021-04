Viih Tube declara no BBB 21 torcida para Juliette ganhar programa

A madrugada do BBB 21 foi movimentada, nesta quinta-feira (15). Na festa do líder Caio, no BBB 21, Juliette e Viih Tube combinaram que irão se proteger no jogo. A influenciadora digital ainda declarou torcida pela paraibana: "Ju, eu não sei quem vai ganhar isso aqui. Mas você é minha torcida. Mais do que eu".

Logo, Juliette respondeu: "Eu fico com muito medo, porque eu já escutei outras pessoas falando isso. Eu não quero ficar com esse peso nas costas. Porque eu tenho medo dos meus erros".

A sister de Sorocaba, então, afirmou que, se deixar o programa, falará que Juliette será a vencedora. "O que eu puder fazer por você, eu vou fazer aqui dentro ou lá fora, eu vou fazer. Você merece", pontua.

Viih Tube chora por eliminação de Thaís

Na mesma festa, Viih Tube chorou a saída da amiga Thaís e desabafou com Camilla de Lucas: "Mas eu quero a Thaís de volta".

"Eu sei, mas não tem o que fazer. Faz parte da história dentro do jogo. É isso, todo mundo perdeu uma pessoa muito próxima. Eu ainda sou a única que eu tenho sorte que eu tenho o João", consolou a influenciadora.

"De verdade, quando for sua dupla, você não faz ideia", apontou a sister de Sorocaba, e Camilla a interrompeu: "Mas a Carla (Diaz) também era".

Viih Tube continuou a se lamentar. "Eu sei, mas a Thaís era um pedaço de mim. Ela era um pedaço de mim aqui. Ela me dava muita força, muita. E eu dava para ela. A gente se juntava aqui".

Thaís foi a décima eliminada do BBB21 e deixou o confinamento na terça-feira, (13), com 82,29% dos votos.