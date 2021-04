Antes do BBB21, Juliette recorreu ao auxílio emergencial por cancelamento de eventos

A advogada e maquiadora Juliette Freire, uma das participantes favoritas do BBB21, precisou recorrer ao auxílio emergencial do governo federal em 2020, em razão do cancelamento de serviços para conter a pandemia de Covid-19. As informações são do portal UOL.

Ao todo, a paraibana recebeu cinco parcelas do auxílio, entre abril e setembro do ano passado, somando o valor de R$ 3 mil.

Segundo Deborah Vidjinsky, amiga e sócia de Juliette, com o cancelamento de eventos e o fechamento do comércio, a BBB não conseguiu trabalhos e passou por perrengues no início da pandemia.

"A renda dela principal sempre foi a maquiagem, sem eventos não tem como maquiar. Ela se enquadrava nas pessoas que tinham direito a receber esse benefício. Ela era uma profissional autônoma, que ganhava um salário considerável, porém com o começo da pandemia, isso ficou inviável", disse.

Para economizar, ainda segundo Deborah, Juliette precisou sair de casa e voltar a morar com a mãe, em Campina Grande, pois não tinha condições de pagar aluguel e demais despesas da moradia.

"Ela chegou a pedir empréstimo para uma amiga que tem mais recursos, para ir se virando", disse.