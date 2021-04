Camilla de Lucas ganha última prova do anjo no BBB 21; três participantes são castigados com monstro

A influenciadora digital Camilla de Lucas ganhou a última prova do anjo do BBB 21, realizada na tarde deste sábado (17). Por ser líder, Viih Tube não participou de dinâmica.



Eles jogaram na seguinte ordem: Pocah, Gil, Camilla de Lucas, João, Caio, Arthur, Fiuk e Juliette por último. Na prova do anjo, os participantes necessitavam ser ágeis e ter boa memória. Primeiro, eles precisaram se posicionar na entrada da área do circuito, um de cada vez. Apos aguardar 60 segundos, o brother ou sister iniciava a prova.

O participante precisava procurar cinco esmaltes que apareciam em um gabarito do telão. Algumas peças estavam soltas na bancada, outros trancados em uma caixinha. Foi necessário ainda pegar uma chave e abrir o recipiente.

Legenda: Juliette foi a última participante da prova contra Camilla de Lucas Foto: Reprodução/TV Globo

Ao chegar ao final do circuito, o participante montava o gabarito e apertava o botão próximo. Cada acerto marcava um ponto. Venceu aquele que fez mais pontos. Além da autoimunidade no próximo paredão, Camilla de Lucas precisou escolher três pessoas como monstro. Ela selecionou Arthur, Caio e Gilberto.

Confira quantos pontos cada participante fez:

Pocah: 0 pontos em 319 segundos. Eliminada.

Gilberto: 5 pontos em 116 segundos.

Camilla de Lucas: 5 pontos em 98 segundos.

João Luiz: 5 pontos em 125 segundos.

Caio: 3 pontos em 145 segundos.

Arthur: 4 pontos em 76 segundos.

Fiuk: 0 pontos em 90 segundos. Eliminado.

Juliette: 0 pontos em 89 segundos. Eliminada.

Formação de paredão

Nesta semana, o anjo é autoimune e puxa três colegas de confinamento para o Castigo do Monstro. No domingo, um deles terá que ser indicado direto ao Paredão pela líder, Viih Tube, sem direito a fazer a Prova bate e volta.