Fábio Jr. puxa mutirão para permanência de Fiuk no BBB 21

O cantor Fiuk foi indicado ao paredão do BBB 21 desta semana pela líder Viih Tube, neste domingo (18). Para ajudar o filho a permanecer no programa Fábio Jr., 67, iniciou um mutirão em suas redes sociais para a permanência do artista no programa.

"Tamo junto, filhote! Bora de Mutirão Moçada!", escreveu o cantor como legenda de uma foto dos dois publicada no Twitter. No paredão com Fiuk estão Gilberto, também indicado pela líder, e Caio que perdeu a prova bate e V[volta para Arthur.

Após a formação do 12º paredão, Fiuk desabafou sobre a youtuber na área externa da casa. "Sabe que eu tinha dificuldade de acreditar nela porque ela já chegou em mim numa festa e disse que eu era uma das cinco pessoas mais sinceras que ela conhecia aqui dentro", começou.

Fiuk ainda relembrou de uma conversa que teve com a sister: "Ela disse 'cuidado que se você imunizar a minha indicação, eu vou indicar você'. Como assim? Então sou segunda opção de voto? E ela 'não, é a quarta'", pensou.

Em resposta Gilberto relembrou que nesta formação de paredão, Fiuk foi a primeira opção para Viih Tube. "Sou muito burro", conclui o ator e cantor. Na semana em que o cantor e o doutorando em economia dividiram o anjo, a youtuber também era líder e indicou Gilberto ao paredão.

