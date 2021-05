Última festa do BBB 21 é marcada por nostalgia, lives musicais e choro dos brothers; veja resumo

A última festa do BBB 21 teve direito a nostalgia entre os participantes, comemoração pela final e lives de diversos artistas, incluindo nacionais e internacionais. Ao longo da noite, que se passou no andar superior da casa mais vigiada do Brasil, Camilla de Lucas, Gilberto, Juliette e Fiuk choraram e até mesmo confessaram o nervosismo.

Denominada de 'Festa Memórias', a primeira apresentação aos brothers surpreendeu. Com Justin Bieber em um telão, os quatro brothers restantes no jogo comentaram sobre a grandiosidade da apresentação do canadense, ainda que tenha ocorrido de forma remota.

"É o Big dos Bigs mesmo!", disse Gilberto ao ver as feições assustadas dos demais BBBs. "Eu tô com medo", brincou a influenciadora Camilla de Lucas. Os dois, inclusive, disputam a preferência do público com Juliette, formando o último paredão da temporada.

Em meio a drinks e vídeos de festas antigas, o momento de maior emoção aconteceu ao som do cantor Alceu Valença. A aparição da voz de 'Anunciação' levou Gilberto e Juliette às lágrimas por conta da relação com o Nordeste.

"Olha o que a gente fez, Gil!", comemorou a paraibana de joelhos na festa. "Nosso Nordeste!", completou o pernambucano.

Relação das duplas

Mas enquanto os shows rolavam no telão, a força da relação entre as duplas que restaram no programa ficou evidente durante a madrugada.

Gilberto e Fiuk trocaram elogios e reafirmaram a vontade de estarem na final da 21ª edição do reality show juntos.

"Eu estou muito orgulhoso que você tá na final", revelou Gilberto, em referência à vitória de Fiuk na última prova de resistência. "Ai, Gil. Eu vou te falar isso amanhã. Sério, você vai conseguir, Gil. A gente vai passar juntos, você vai ver", respondeu o cantor.

Legenda: David Guetta foi uma das atrações musicais da noite Foto: reprodução/Gshow

Já Camilla e Juliette mostraram o carinho que possuem uma pela outra durante momento de conforto. Chorando, a maquiadora foi consolada pela carioca em diversos momentos da celebração.

"Porque você está triste?", questionou Camilla. "Eu tô, amiga. Tô notando as pessoas longe de mim", chorou Juliette. Segundo ela, os sentimentos do paredão teriam despertado percepções diversas sobre o comportamento dos colegas de confinamento.

"Você quer apostar que eu não tô vendo coisa? Presta atenção nas coisas... Eu não estou doida", completou Juliette, mas sem dar detalhes do que teria ocorrido. Apesar disso, os brothers finalizaram a festa de forma tranquila na manhã deste domingo (2).