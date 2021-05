Enquete BBB 21: Camilla de Lucas, Fiuk ou Juliette? Vote em quem deve vencer o programa

O top 3 do BBB 21 foi decidido neste domingo (2) e Camilla de Lucas, Fiuk e Juliette disputam a grande final e o prêmio e R$ 1,5 milhão. Gilberto foi o último eliminado e leva o 4º lugar do programa.

A grande final acontece na próxima terça-feira (4). Os participantes poderão assistir o programa junto com os espectadores. Tiago Leifert apresentará, pela primeira vez, toda a edição direto do jardim do BBB 21.

No último programa, os ex-participantes "Camarote", Karol Conká, Projota, Rodolffo (com Israel) e Pocah se apresentarão como atrações musicais.