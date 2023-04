Juliette se emociona com mensagens de sobrinhos no Domingão: 'ela é porta para o futuro'

A cantora e ex-BBB, Juliette, se emocionou ao participar como jurada do quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, neste domingo (30). A emoção veio ao receber recados dos sobrinhos, que declararam que a tia é uma inspiração para eles.

Um dos sobrinhos, Ryan, contou que Juliette os cobra bastante: "é o que ela está fazendo de certo. Porque nós realmente vamos usar dessa educação que ela está nos cobrando para um futuro. Para ter uma boa profissão".

Outro sobrinho, Gutyerre, reiterou que Juliette representa, basicamente, "as portas para o futuro".

Laura, sobrinha, enfatizou que Juliette: "proporcionou essa vida que a gente pode correr atrás do que a gente quer com um pouco menos de porcentagem de dificuldade que a gente tinha antes".

Após as mensagens, a cantora brincou, emocionada: "Aí é golpe baixo, né, Luciano?". Ela relembrou os momentos no passado nos quais teve privação da educação e falta de oportunidades.

Mudança de vida

"A educação é o que salvou a minha vida e eu sei que a maioria do povo brasileiro. A educação salva de verdade. Me sentia impotente porque eu tentava de todas as formas ter uma boa educação"

Juliette relatou que tem 7 sobrinhos e os considera seus filhos. "Um dos propósitos da minha vida era dar uma educação, uma saúde e uma vida digna a minha família", destacou.

A cantora contou ainda que tem um grupo no Whatsapp com os sobrinhos e pede atualizações sobre os estudos de cada um todos os dias.

"Eu peço redação todo dia, resumo todo dia. Eu sou um porre. Eu sou chata, de verdade, mas só eu sei o quanto a educação mudou a minha vida. E o hoje, estar podendo fazer isso por eles, é o que paga tudo isso. Eu passo qualquer coisa porque esse preço eu pago com gosto".