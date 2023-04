Que horas começa a Dança dos Famosos hoje, domingo (30)?

A "Dança dos Famosos" continua neste domingo (30) no Domingão com Huck , na TV Globo. Sob o comando de Luciano Huck, o quadro começa a partir das 18h05. A atração vai ao ar logo após o "Futebol na Globo".

É a vez do time masculino se arriscar na pista do ‘Domingão’ - e o estilo da semana é o rock. Thiago Oliveira, Bruno Garcia, Nattan, Douglas Silva, Bruno Cabrerizo e Rafael Infante se apresentam no palco, e Juliette e Deborah Secco dão suas notas pelo júri artístico.

Que horas começa a Dança dos Famosos hoje?

A Dança dos Famosos começa a partir das 18h05, na TV Globo.

ONDE ASSISTIR?

O programa é exibido na TV Globo, e também está disponível no streaming Globoplay.