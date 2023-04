Raíssa Barbosa chora ao pedir ajuda para encontrar irmão desaparecido em Foz do Iguaçu

A influenciadora Raíssa Barbosa, de 32 anos, foi às redes sociais, nesta quinta-feira (27), pedir ajuda para encontrar seu irmão, Rafael, que está desaparecido. Ele foi visto pela última vez no Porto Meira, em Foz do Iguaçu, no Paraná, na madrugada da última segunda (24).

"Nunca queria vir aqui chorando. Acabei de chegar em Foz do Iguaçu. Meu irmão está desaparecido desde a madrugada de domingo para segunda. Estou com a minha irmã [Rafaela Barbosa], estamos indo para a delegacia. E, se vocês de Foz do Iguaçu, alguém, tiver informação sobre ele, manda DM para a gente", pediu Raíssa.

Legenda: O irmão da influenciadora desapareceu na madrugada da segunda-feira (24). Foto: Reprodução/Instagram

As irmãs estavam indo registrar o boletim de ocorrência na delegacia, uma vez que não conseguiram fazer online. A ex-Fazenda, aflita, disse que quer achar o irmão o mais rápido possível.