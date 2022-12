Juliette diz tratar na terapia culpa por ter dinheiro: 'não penso só em mim'

A ex-BBB e cantora Juliette Freire revelou, em entrevista ao jornal Extra, que convive diariamente com a culpa por ter muito dinheiro. A declaração foi dada enquanto refletia sobre a situação vivenciada por ela antes do reality show e os benefícios atuais com a carreira artística. "Não penso só em mim. As minhas necessidades estão mais do que satisfeitas, as dos meus parentes ainda não", disse a paraibana.

Juliette faturou R$ 1 milhão como campeã do BBB 21, mas grande parte da fortuna que possui atualmente veio de publicidades, redes sociais e, agora, da carreira como cantora. Questionada se mudou a mentalidade de vida após passar a um novo status financeiro, ela negou ter gastado dinheiro sem analisar cenários.

Atualmente, ela ajuda os quatro irmãos, o pai, a mãe, seis sobrinhos, demais familiares e ainda alguns amigos. "Dei moradia e plano de saúde para eles, educação para todos os meus sobrinhos... Não ia gastar milhares de reais num bem de luxo se eu tinha um tio que morava na rua. Dei uma casa para ele. Não penso só em mim. As minhas necessidades estão mais do que satisfeitas, as dos meus parentes ainda não. Eu tenho muito, mas também enxergo a realidade de 90% dos brasileiros", explicou ao Extra.

Relação com a terapia

Segundo Juliette, a vida de antes da exposição a tornou uma pessoa consciente, sabendo que não vive em um conto de fadas. "Não tenho como me deslumbrar, não. Recebi um áudio da minha tia me pedindo uma passagem de ônibus para ir ver a filha. Entende? Vivo uma vida muito confortável, mas sem exagero, sem ostentação", reitera.

Para cuidar do psicológico em meio à dualidade, ela tem seguido nas sessões de terapia e faz questão de frisar a importância desse cuidado específico no dia a dia.

"Faço terapia uma vez por semana e sessões extras quando estou muito estressada. Minha terapeuta costuma dizer que, pelas circunstâncias da vida, criei uma rigidez muito forte", comentou sobre uma das questões que trabalha de forma frequente.

O dinheiro, inclusive, é outro ponto de atenção. "Outra questão é a culpa pelo sucesso, por ter dinheiro. Preciso encontrar um equilíbrio para me manter onde estou, que é muito bom, mas não me machucar. E tratar o medo, ganhar mais coragem para cantar. Ainda fico nervosa", finalizou na entrevista.

