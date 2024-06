Juliette não teve 'autorização formal' da família de Luiz Gonzaga para música, diz neto do artista

Após a cantora Juliette afirmar em entrevista que a família de Luiz Gonzaga havia liberado o lançamento da faixa “Vem Galopar”, lançada por ela como uma adaptação do clássico “Pagode Russo”, o neto do rei do baião, Daniel Gonzaga, negou ter sido contactado.

Daniel Gonzaga, que também é músico, se manifestou nas redes sociais neste sábado (22). Segundo ele, os direitos de liberação pertencem à gravadora Universal Music, mas citou “direito moral” dos herdeiros.

"Ninguém autorizou na minha família. Essa música é de propriedade da Universal e eles lançaram porque quiseram (...). Então não há uma autorização formal da família Gonzaga”, afirmou.

O neto de Gonzagão seguiu: “Sou contra as gravadoras fazerem o que querem. É claro que o direito é delas, mas há um direito moral".

"Pagode Russo" foi escrito por Luiz Gonzaga e João Silva, tendo sido lançado em 1946. No pronunciamento de Daniel, ele também criticou as mudanças da letra na regravação.

"Mudar a música de João Silva, pelo que eu vi, eu achei um pouco de falta de respeito. Então vocês façam o que vocês quiserem, só não digam que a família autorizou" Daniel Gonzaga neto de Luiz Gonzaga

A letra de "Pagode Russo" é notória pelos jogos de duplo sentido, o que também ocorre na releitura de Juliette. "Vem galopar / Fazer o roça roça / Dançando tcha tcha tcha / Vem se envolver com a tropa" estão entre versos da versão.

Juliette afirmou que a canção havia sido autorizada

O posicionamento público do neto de Luiz Gonzaga ocorreu após fala de Juliette ao portal g1 ocorrida na sexta (21).

“É muito difícil a família de Gonzaga liberar alguma coisa. Eles têm que ouvir e entender que não vai ser nada prejudicial à obra dele", afirmou a artista.

Em nota enviada ao Diário do Nordeste, a assessoria da cantora aponta que a Universal teria garantido que a autorização das famílias havia sido dada e que elas, inclusive, teriam ouvido e gostado da versão.

“Juliette afirma que não é ela a responsável pelos trâmites legais que envolvem a liberação de fonogramas. Com absoluto respeito aos familiares e à obra de Luiz Gonzaga e João Silva, a cantora lamenta e se coloca à disposição para entender e dialogar com todos os envolvidos”, encerra a nota.

