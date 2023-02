Estandarte de Ouro 2023: veja qual é a escola de samba vencedora

O júri do Estandarte de Ouro deste ano consagrou a Beija-Flor como a melhor escola do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro. A escola de Nilópolis foi a penúltima a desfilar na avenida entre a noite de segunda-feira (20) e a madrugada de terça-feira (21).

O desfile foi desenvolvido pelos carnavalescos Alexandre Louzada e André Rodrigues. O samba-enredo teve como título “Brava Gente! O Grito dos Excluídos no Bicentenário da Independência”. A cantora Ludmilla foi uma das intérpretes junto com o Neguinho da Beija-Flor.

No Estandarte de Ouro, o melhor mestre-sala também é da escola de Nilópolis, Claudinho. O prêmio é uma realização dos jornais O Globo e EXTRA e existe desde 1972.

Confira os vencedores do Estandarte de Ouro