Carro alegórico da Beija-Flor pega fogo antes de entrar na Sapucaí no Rio de Janeiro

Pouco antes de a escola de samba Beija-Flor de Nilópolis entrar na Sapucaí, no segundo dia de desfile no Rio de Janeiro, na noite de segunda-feira (20), ainda na armação, na Avenida Presidente Vargas, houve um princípio de incêndio em um carro alegórico. O fogo provocou momentos de muita tensão e os bombeiros tiveram que ser acionados.

As chamas atingiram o alto do carro abre-alas da escola de samba. Na área estava o destaque, Edson Gouveia, que desfila desde 2017 na Beija-Flor. Apesar da tensão do momento, ele não se feriu e foi retirado em segurança.

Bombeiros que estavam de prontidão no Sambódromo controlaram o fogo, lançando água com uma mangueira. Logo depois, o homem voltou para o carro para continuar o desfile.

No momento das chamas, um integrante da escola, Emerson Vitor, 24 anos, também tentou conter o fogo, usando a própria camisa. Ele trabalha no barracão da escola, na confecção dos carros, e subiu na alegoria com velocidade.

Carro tinha efeitos

O módulo do carro abre-alas que pegou fogo tinha “efeitos arriscados”, segundo o carnavalesco Alexandre Louzada. Isso porque a plataforma onde estava o destaque tanto tinha fumaça, como fogo frio, formado por faíscas, que atingiram o esplendor da alegoria.

Na ocorrência, antes de o carro fazer a curva para o Setor 1, fagulhas pegaram no esplendor do destaque e as chamas rapidamente se alastraram pela fantasia que tinha penas sintéticas.