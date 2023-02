Quem é a campeã do Carnaval 2023 no Rio de Janeiro? Veja escola de samba vencedora

A escola campeã do Carnaval do Rio de Janeiro será conhecida na tarde desta quarta-feira (22), consagrada após revelação das notas dos jurados do Grupo Especial.

No total, assim como no Carnaval de São Paulo, nove quesitos foram analisados pelos jurados responsáveis. Foram eles: harmonia, bateria, enredo, alegoria, evolução, samba-enredo, comissão de frente, mestre-sala e porta-bandeira e, por fim, fantasia. Assim como em todos os anos, cada categoria foi analisada por quatro jurados.

No Rio de Janeiro, 12 escolas disputam o título de campeãs do Carnaval, enquanto duas que tiverem as piores notas serão rebaixadas.

Veja a ordem sorteada da leitura das notas:

Harmonia

Enredo

Bateria

Alegorias e adereços

Fantasias

Samba-enredo

Comissão de frente

Mestre-sala e porta-bandeira

Evolução

Apuração

No primeiro quesito, harmonia, diversas escolas tiveram notas na cada de 9. Ao final, com as notas de descarte (as menores sempre são retiradas), Grande Rio, Imperatriz, Mangueira, Salgueiro e Vila Isabel ficaram empatadas em primeiro com 30 pontos, com Beija-Flor logo atrás em segundo (29,9).

Em enredo, o empate permaneceu entre Grande Rio, Imperatriz e Mangueira, com 60 pontos. Vila Isabel subiu algumas posições e somou 59,9, logo atrás das primeiras colocadas. No quesito bateria, Grande Rio, Imperatriz e Mangueira continuaram empatadas, com 80 pontos desta vez.

O resultado parcial após alegorias e adereços colocou a Imperatriz Leopoldinense na frente isolada, com 120 pontos. Atrás, ficaram Viradouro, Vila Isabel e Mangueira (119,7).

Confira as notas finais das agremiações: