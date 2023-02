Ex-BBB Jessilane assume namoro com produtora e se declara: ‘um dos maiores presentes’

A ex-BBB Jessilane, que participou da 22ª edição do reality show global, confirmou que está namorando a produtora audiovisual Sté Frick. O anúncio foi feito em um post no Instagram, nesta quarta-feira (22). Na rede social, a bióloga se declarou para a nova namorada, além de publicar uma série de fotos das duas.

“Você é a coisa mais linda da vida. É carinhosa, afetuosa, cuidadosa, com um dos maiores corações que já conheci! Eu faço um furacão acontecer em menos de um minuto e você, com um simples toque, olhar, me acalma e equilibra. Que encontro gostoso. Eu te amo muito, muito mesmo”, escreveu Jessilane, que comemorou:

“Finalmente posso dizer: não estou solteira”.

Nos comentários, os amigos de Jessilane comemoraram o novo relacionamento. Brunna Gonçalves, esposa de Ludmilla, que também participou do BBB 22, foi uma delas: “Como eu esperei por esse momento! Viva o amor! Felicidades, lindas”.

“Você merece ser muito feliz. Te amo”, publicou ainda a atriz, cantora e ex-BBB Maria.