Look usado por Jade Picon na Sapucaí e avaliado em R$ 250 mil será leiloado

A ex-BBB Jade Picon usou um look avaliado em R$ 250 mil no segundo dia de desfiles das escolas de samba do Grupo Especial, no Rio de Janeiro. A produção, composta por macramê de cristais com top e saia, foi desenhada pelo estilista Eduardo Amarante.

O look, no entanto, será leiloado e o todo o valor arrecadado será doado para instituições que a ex-BBB já contribui.

Ao Gshow, o estilista Eduardo Amarante disse que o macramê de cristais é 100% artesanal e levou 1 mês para ser bordado.

“Sempre tem muita expectativa nos meus looks. É meu primeiro Carnaval trabalhando e queria algo para expressar alegria e que tivesse um propósito além do Carnaval. Isso também é moda e pode inspirar as pessoas”, disse ainda Jade ao site sobre o look.

No Carnaval, a ex-BBB foi apontada como novo affair do ator José Loreto, que terminou um namoro com Rafa Kalimann. Loreto, no entanto, negou, e disse que a relação dele com Jade Picon não passa de amizade.