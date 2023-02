Gleici Damasceno é vítima de racismo em aeroporto de São Paulo

Gleici Damasceno, vencedora do BBB 18, contou nas redes sociais que foi vítima de racismo no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, nesta sexta-feira (24). Chorando nos stories, ela disse que voltava dos Estados Unidos quando foi abordada por uma mulher antes do embarque, que questionou "como ela conseguia viajar duas vezes por ano".

“Quando a mulher começou a perguntar as coisas, foram [perguntas] normais, mas ela perguntou: ‘Nossa, viajar duas vezes por ano é muito caro, né? Como você consegue viajar duas vezes por ano? É muito caro para você fazer isso’. E eu falei: ‘Nossa, eu acho que seu comentário é racista’. E ela respondeu: ‘Eu acho que o racismo está em você'”, contou Gleici.

A mulher ainda mandou a ex-BBB "sentar e ficar calada" e ameaçou autuá-la: "Ao mesmo tempo eu estou aliviada por ter conseguido reagir, depois eu também fiz uma denúncia na Ouvidoria".

'Nunca passei por isso'

A acreana desabafou sobre o que sentiu após os fatos, pois "nunca havia passado por isso".

"Eu acredito que certos comentários você não deve fazer. Eu não sei se é correto ficarem insinuando, certos comentários são racistas, tenho certeza que não são feitos sempre para todas as pessoas e sim com frequência apenas para um grupo", diz.

"Eu fiquei me sentindo muito mal, principalmente quando ela falou: ‘O racismo está em você’. Eu sei que se fosse uma pessoa branca, esse tipo de comentário não teria sido feito. E eles não falam [assim com todo mundo]. Sabemos quando a pessoa fala com maldade, com deboche", relata Gleici.