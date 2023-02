Nicole Bahls termina namoro após traição do ex, Marcelo Viana

A modelo e apresentadora Nicole Bahls terminou o relacionamento com o empresário Marcelo Viana após descobrir mensagens picantes trocadas entre ele e outras mulheres no Instagram. A informação foi confirmada por ela ao jornal Extra nesta sexta-feira (24).

"Estou muito triste. Sou muito fiel aos meus relacionamentos. Acho inaceitável mensagens de uma pessoa que dorme todos os dias comigo, convidando pessoas para jantar e outros convites pela internet, me expondo a motivos de chacota", comentou ela em posicionamento ao jornal.

Situação recorrente

Essa, inclusive, não teria sido a primeira vez que o então companheiro de Bahls foi flagrado em contato com outras mulheres. "Desejo que ele seja muito feliz, mas, infelizmente para mim acho inaceitável a falta de cuidado com a exposição desnecessária. Não foi uma vez, foram várias repetições que me deixam totalmente desconfortável dentro de um relacionamento sério", disse, pedindo respeito.

Com o término, Marcelo Viana teria sido convidado a se retirar do sítio de Nicole, localizado em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio. Os dois moravam juntos desde o início do relacionamento.

Empresário, ele é dono de um camarote famoso da Sapucaí, do qual a modelo é musa e garota-propaganda. No Carnaval do Rio, os dois circularam juntos durante o desfile das escolas de samba no local.

O histórico de Nicole em relacionamentos, inclusive, é complexo. Este é o primeiro relacionamento dela desde o término com Marcelo Bimbi, ocorrido em julho de 2021. Na época, ela descobriu por meio da imprensa que estava sendo traída por ele.