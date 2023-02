Lewis Capaldi tem sintomas de Síndrome de Tourette durante show e é ajudado por fãs; veja vídeo

Lews Capaldi teve uma crise de Síndrome de Tourette durante um show em Frankfurt, na Alemanha, nesta semana, e foi ajudado por fãs. Ele cantava "Someone You Loved", seu maior hit, quando começou a ter espasmos físicos e ruídos involuntários.

O público percebeu a situação e cantou em coro a música, ajudando o cantor de 26 anos a finalizar a canção. O momento viralizou nas redes sociais e a emoção e Lewis ficou clara quando ele percebeu os fãs.

Cantor recebeu ajuda de fãs; assista:

"Compartilhando isso porque, como fã de Lewis Calpaldi, é lindo que os fãs vendo a situação que ele passava, ao invés de serem maus ou egoístas, cantaram até que ele recuperasse o controle", escreveu uma fã.

Diagnóstico

Em 2022, Lewis informou ter a Síndrome de Tourette e, desde então, usa sua voz para falar sobre a doença e conscientizar o público.

Durante participação no "The Jonathan Ross Show", Capaldi disse que teve um "grande alívio" quando foi diagnosticado, pois passou anos sem saber o que tinha de errado. Ele ainda disse ter abraçado seu papel de "garoto-propaganda" sobre a condição.

O QUE É SÍNDROME DE TOURETTE

A Síndrome de Tourette é popularmente conhecida como “tique nervoso”. Esse transtorno é um distúrbio neurológico que faz o indivíduo ter tiques variados em diversos lugares do corpo e acontece também tiques vocais. As informações são da pediatra e neurologista infantil, Clay Brites, colaboradora do Diário do Nordeste.

Esse quadro tem alto grau genético e a fase de aparecimento é extremamente variável e mais comum no sexo masculino. O indivíduo com Tourette também pode ter outros transtornos de neurodesenvolvimentos ou neuropsiquiátricos associados, como Transtorno do Espectro Autista (TEA) ou Transtorno obsessivo-compulsivos (TOC).

A síndrome em si não causa mal físico, apenas um incômodo no local em que o tique ocorre e dor. Entretanto, o maior impacto é o constrangimento social, a exposição desse indivíduo em ambientes que não vão entendê-lo e podem discriminá-lo. Na escola, existe o risco de a criança ou adolescente sofrer bullying. Sendo assim, podem desenvolver, com o tempo, depressão, transtorno de ansiedade, crises de autoconceito e baixa autoestima.