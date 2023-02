Roteirista brasileiro de 'Grey's Anatomy' se despede de Ellen Pompeo

Beto Skubs, roteirista e produtor brasileiro da série “Grey’s Anatomy”, publicou, na quinta-feira (23), uma foto com a atriz Ellen Pompeo, que deixa a produção após 19 temporadas como a personagem principal, Meredith Grey. “Até logo”, escreveu ele na legenda da imagem.

O episódio de despedida da série foi ao ar somente nos Estados Unidos. A saída da personagem se dá em meio a mais uma tragédia, comuns no seriado, que é ver sua casa pegando fogo. A decisão da médica de deixar Seattle, no entanto, foi para dar uma melhor educação para a filha, Zola.

Ellen Pompeo será a protagonista de uma produção do serviço de streaming Hulu baseada em fatos reais. A atriz viverá uma mulher que adota uma menina de oito anos que aparenta ter nanismo, mas, com o tempo, a família percebe que a criança poderá ser diferente do que parece ser.

Do elenco original de "Grey’s Anatomy", apenas James Pickens Jr e Chandra Wilson, que interpretam Richard Weber e Miranda Bailey, continuam como personagens regulares.