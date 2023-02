Derivada de 'La Casa de Papel', Berlim ganha 1º teaser e data de estreia; veja

A Netflix divulgou, nesta terça-feira (7), o primeiro teaser do spin-off de La Casa de Papel. Berlim tem estreia marcada para dezembro de 2023 e conta com o retorno do ator Pedro Alonso no personagem de sucesso da série original.

"O esquema pro próximo roubo dele já tá quase pronto. BERLIM é minha nova série spin-off de La Casa de Papel", escreveu a Netflix em postagem nas redes sociais.

Na prévia, Berlim começa a planejar um assalto, considerando várias peças diferentes que podem atrapalhar seus planos.

A nova série também teve suas primeiras imagens reveladas.