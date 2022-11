Protagonista de 'Grey's Anatomy', Ellen Pompeo deixa série após 19 temporadas

Após 19 temporadas, a atriz Ellen Pompeo, que dá vida à protagonista Meredith Grey da premiada série Grey’s Anatomy, se despede da trama. Em uma publicação nas redes sociais nesta quinta-feira (17), Ellen agradeceu o carinho dos fãs e a parceria com todo o elenco da série.

"Sou eternamente grata pelo amor e pelo apoio de vocês, e por Meredith Grey e as 19 temporadas da série. Essa não é a primeira vez de vocês nessa montanha-russa. Vocês sabem que o show deve continuar e eu, com certeza, voltarei para visitar. Nada disso seria possível sem os melhores fãs do mundo. Com todo amor e imensa gratidão”, escreveu a atriz.