Grammy Latino acontece nesta quinta (17); veja onde assistir e indicados

O Grammy Latino acontece em Las Vegas nesta quinta-feira (17), tendo a cantora Anitta como uma das candidatas ao prêmio de Gravação do Ano. Dona do hit "Envolver", a artista conta com duas indicações, ambas fora das categorias de língua portuguesa.

Dentre as expectativas da premiação, o artista de reggaeton Bad Bunny se destaca como grande favorito. Com dez indicações, pode fechar seu ano de sucesso com chave de ouro, concorrendo nas cobiçadas categorias de Álbum do Ano e Gravação do Ano.

Onde assistir?

A transmissão do Grammy Latino pode ser acompanhada ao vivo pelo canal da TNT, no Brasil.

Confira lista de nomeações

Gravação do Ano

"Pa mis muchachas" - Christina Aguilera, Becky G, Nicki Nicole e Nathy Peluso

"Castillos de arena" - Pablo Alborán

"Envolver" - Anitta

"Pa’lla voy" - Marc Anthony

"Ojitos lindos" - Bad Bunny & Bomba Estéreo

"Pegao" - Camilo

"Tocarte" - Jorge Drexler & C. Tangana

"Provenza" - Karol G

"Vale la pena" - Juan Luis Guerra

"La fama" - Rosalía feat. The Weeknd

"Te felicito" - Shakira & Rauw Alejandro

"Baloncito viejo" - Carlos Vives & Camilo

Álbum do Ano

Aguilera - Christina Aguilera

Pa’lla voy - Marc Anthony

Un verano sin ti - Bad Bunny

Deja - Bomba Estéreo

Tinta y tiempo - Jorge Drexler

Ya no somos los mismos - Elsa & Elmar

Viajante - Fonseca

Motomami - Rosalía

Sanz - Alejandro Sanz

Dharma - Sebastián Yatra

Canção do Ano

"A veces bien y a veces mal" - Pedro Capó, Ignacio Cibrián, Ricky Martin, Pablo Preciado, Julio Ramírez, Mauricio Rengifo e Andrés Torres

"Agua" - Rauw Alejandro, Emmanuel Anene, David Alberto Macías, Nile Rodgers, Juan Salinas, Oscar Salinas e Daddy Yankee

"Algo es mejor" - Mon Laferte

"Baloncito viejo" - Camilo, Jorge Luis Chacín, Andrés Leal, Martín Velilla e Carlos Vives

"Besos en la frente" - Fonseca e Julio Reyes Copello

"Encontrarme" - Carla Morrison, Juan Alejandro Jiménez Pérez e Mario Demián Jiménez Pérez

"Hentai" - Larry Gold, Noah Goldstein, Chad Hugo, David Rodríguez, Rosalía, Jacob Sherman, Michael Uzowuru, Pilar Vila Tobella, Dylan Wiggins e Pharrell Williams

"Índigo" - Édgar Barrera e Camilo

"Pa mis muchachas" - Christina Aguilera, Jorge Luis Chacín, Kat Dahlia, Becky G, Yoel Henríquez, Yasmil Marrufo, Nicki Nicole e Nathy Peluso

"Provenza" - Kevyn Mauricio Cruz Moreno, Carolina Giraldo Navarro e Ovy On The Drums

"Tacones rojos" - Juan Jo, Manuel Lara, Manuel Lorente, Pablo e Sebastián Yatra,

"Tocarte" - Jorge Drexler, Pablo Drexler, Víctor Martínez e C. Tangana

Melhor Canção Pop

"Baloncito viejo" - Camilo, Jorge Luis Chacín, Andrés Leal, Martín Velilla e Carlos Vives

"Besos en la frente" - Julio Reyes Copello e Fonseca

"Índigo" - Édgar Barrera e Camilo

"La guerrilla de la concordia" - Jorge Drexler

"Tacones rojos" - Pablo María Rousselon De Croisoeuil, Manuel Lara, Manuel Lorente, Juan Josep Monserrat Riutort e Sebastián Yatra

Melhor Fusão/Interpretação Urbana

"Pa mis muchachas" - Christina Aguilera, Nicki Nicole, Becky G e Nathy Peluso

"Santo" - Christina Aguilera & Ozuna

"Volví" - Aventura, Bad Bunny

"Tití me preguntó" - Bad Bunny

"This Is Not America" - Residente & Ibeyi

Melhor Interpretação de Reggaeton

"Desesperados" - Rauw Alejandro & Chencho Corleone

"Envolver" - Anitta

"Yonaguni" - Bad Bunny

"Nicky Jam: BZRP Music Sessions, Vol. 41" - Bizarrap & Nicky Jam

"Lo siento BB:/" - Tainy, Bad Bunny e Julieta Venegas

Melhor Álbum de Música Urbana

"Respira" - Akapellah

"Trap Cake Vol. 2" - Rauw Alejandro

"Los favoritos 2.5" - Arcángel

"Un verano sin ti" - Bad Bunny

"Animal" - María Becerra

Melhor Canção Urbana

"Desesperados" - Rauw Alejandro, José M. Collazo, Chencho Corleone, Jorge Cedeño Echevarría, Luis Jonuel González, Eric Pérez Rovira, Jorge E. Pizarro Ruiz e Nino Karlo Segarra

"Lo siento BB:/" - Bad Bunny, Tainy e Julieta Venegas

"MAMIII" - Luis Miguel Gómez Castaño, Becky G, Karol G, Ovy On The Drums, Justin Quiles, Elena Rose e Daniel Uribe

"Ojos rojos" - Samantha M. Cámara, Nicky Jam, Vicente Jiménez, Dallas James Koehlke, Manuel Larrad e Juan Diego Medina Vélez

"Tití me preguntó" - Bad Bunny

Melhor Álbum de Música Alternativa

"The Sacred Leaf" - Afro-Andean Funk

"Kick II" - Arca

"Deja" - Bomba Estéreo

"El disko" - Ca7riel

"Motomami" - Rosalía

Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa

"Sim Sim Sim" - Bala Desejo

"Pra Gente Acordar" - Gilsons

"Pirata" - Jão

"De Primeira" - Marina Sena

"Doce 22" - Luísa Sonza

Melhor Artista Revelação