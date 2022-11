Ingressos para shows de nova turnê de Taylor Swift nos EUA são revendidos a US$ 28 mil

Revendedores estão tentando conseguir até US$ 28 mil — o equivalente a aproximadamente R$ 149 mil — por ingresso para a próxima turnê de Taylor Swift nos Estados Unidos. O "flagra" acontece em meio às buscas desenfreadas de fãs da cantora por entradas para ver a intérprete de 'Anti-Hero' ao vivo. As informações são do G1.

A pré-venda dos ingressos começou na terça-feira (15), pelo Ticketmaster, e já alcançou demandas consideradas "sem precedentes" nos EUA. Com milhões de acessos simultâneos, o site sofreu constantes quedas de servidor, o que provocou longo tempo de espera para os fãs. Contudo, a empresa disse estar trabalhando para resolver o problema.

Na quarta (16), uma nova rodada de pré-vendas de ingressos, desta vez, para usuários do cartão de crédito Capital One, acarretou menos reclamações nas redes sociais. No entanto, segundo o G1, alguns clientes relataram ter passado mais de três horas nas filas virtuais e muitos saíram de mãos vazias quando os lotes de entradas foram esgotados.

Os ingressos para o público geral devem ser disponibilizados apenas nesta sexta-feira (18).

Revenda

Nos sites de revenda de ingressos, ainda conforme o G1, alguns compradores tentavam lucrar em cima do frenesi. No site StubHub, por exemplo, para um show em abril em Tampa, na Flórida, os ingressos variavam entre US$ 338 e US$ 28 mil — de R$ 1,8 mil a R$ 149 mil.

Turnê 'Eras'

A turnê 'Eras' marca a volta aos palcos da cantora e compositora estadunidense, vencedora de 11 Grammys. Ela não fazia turnê desde 2018, quando promoveu a 'Reputation Stadium Tour'.

'Eras' foi anunciada por Taylor no início deste mês de novembro, poucos dias depois do lançamento do seu décimo álbum de estúdio, 'Midnigths'. Não há shows da cantora previstos no Brasil até o momento.

Os shows começarão em 18 de março de 2023 e devem seguir até o início de agosto.