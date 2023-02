TV Cultura exibe reencontro do Castelo Rá-Tim-Bum neste sábado (25); relembre elenco

Após 30 anos desde o lançamento, a produção “Castelo Rá-Tim-Bum” terá reencontro em um episódio especial, que será exibido na TV Cultura às 22h de sábado (25). Além disso, o presente aos nostálgicos fãs também poderá ser acompanhado pelo YouTube da marca Oreo, patrocinadora do projeto. As informações são do Uol.

O programa televisivo foi uma febre nos anos de 1990 e 2000. Agora, com o retorno, os atores vão relembrar as histórias dos bastidores, assim como as mudanças que ocorreram em suas vias privadas após o trabalho.

Dentre os nomes que vão participar, estão: Cássio Scapin (Nino), Rosi Campos (Morgana), Freddy Allan (Zequinha), Cinthya Rachel (Biba), Angela Dip (Penélope) e Pascoal da Conceição (Doutor Abobrinha).

No entanto, Luciano Amaral (Pedro) não vai participar do episódio. Os atores Sérgio Mamberti (Tio Victor), Wagner Bello (Etevaldo), Cláudio Chakmati (Mau e Porteiro) e Gérson de Abreu (Flap), que já faleceram, serão foco de homenagem.

Memórias em reencontro

O especial contará com vídeos do acervo da produção e relatos inéditos de cada ator. Também mostrará cenas extras e momentos dos bastidores.

O projeto foi pensado em três meses e gravado em dois. Com ele, a TV Cultura busca emocionar os fãs e a equipe. “A ideia de uma reunião com a equipe do Castelo existia já há algum tempo na TV Cultura”, detalhou o vice-presidente executivo da emissora, Enéas Pereira.

Para a produção sair do papel, a emissora contou com o apoio da marca Oreo, que patrocinou a ideia. “O acordo foi de grande valia para a gente reconstruir cenário, contratar os atores. Tudo isso para trazer todo mundo o máximo das pessoas, acrescentou Pereira, em entrevista ao Uol.