BBB 23: Sarah Aline pede desculpas para Aline Wirley após voto: ‘arrependida’

Na formação do Paredão do BBB 23 deste domingo (26), Aline Wirley recebeu sete votos, mas acabou salva da berlinda após o voto de minerva da líder Bruna Griphao, que optou por Cezar Black. No entanto, um dos votos deixou a cantora bem triste: o de Sarah Aline.

Na madrugada desta segunda-feira (27), as duas conversaram bem emocionadas sobre o voto no quarto Fundo do Mar, e Sarah Aline se justificou.

“Pra mim foi muito difícil, porque eu não queria fazer isso. Eu exteriorizei isso diversas vezes. Eu sabia que não seria um voto válido, porque eu sabia que a Bruna iria tirar você. Mas foi muito difícil”, disse a psicóloga.

Aline disse entender a decisão da sister, mas desabafou: “Eu só quero mesmo exteriorizar que doeu no lugar da relação que a gente construiu, independente daqui. Esse é um jogo que, uma hora ou outra, a gente vai se decepcionar e vai decepcionar alguém. Eu também não esperava que fosse tão cedo e da maneira que foi, mas foi o que tinha que ser”.

A ex-Rouge ainda salientou na conversa que todos os participantes do quarto Deserto defendem Sarah. “Todo mundo tem um carinho muito especial por você”.

No fim da conversa, Sarah confessou que estava arrependida de ter votado em Aline. “Eu falei para o Alface, eu votei arrependida, e continuo arrependida e eu acho que eu vou continuar assim até não poder mais”.

Paredão

O 7º paredão do BBB 23 foi formado por Cara de Sapato, Key Alves, Fred Nicácio e Cezar Black. Key, no entanto, escapou da berlinda após vencer a prova Bate e Volta. O eliminado sai do programa na terça-feira (28).