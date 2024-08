Narcisa pergunta valor do Twitter e agita web; Boninho também oferece ajuda a Elon Musk

Em meio à confusão sobre o funcionamento do X (antigo Twitter) no Brasil, a socialite Narcisa Tamborindeguy provocou internautas, nessa quinta-feira (29), ao questionar qual o valor a ser pago em uma eventual compra da rede social. “Quanto custa o Twitter?”, perguntou, fazendo os usuários colocarem o nome dela nos assuntos mais comentados da plataforma.

A publicação da socialite viralizou e acumula mais de 3,8 milhões de visualizações e 136 mil curtidas, até a manhã desta sexta-feira (30). Em reação, os seguidores dela apoiaram a possibilidade e afirmaram que ela fizesse “o que for preciso”.

O diretor dos realities shows BBB e Estrela da Casa, da TV Globo, Boninho, também aproveitou o tema para enviar um recado ao bilionário Elon Musk, dono da rede social.

"Elon Musk, vamos falar sobre o X no Brasil, talvez eu possa te ajudar", escreveu em seu perfil, em inglês, na tarde dessa quinta.

No último dia 17 de agosto, o empresário sul-africano anunciou o fechamento do escritório do X no Brasil e atribuiu a decisão exclusivamente às ações ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Ele se recusa a deletar conteúdos e bloquear perfis definidos pelo magistrado como conspiradores contra o funcionamento da democracia brasileira.

Além de aplicar multas diárias ao aplicativo, Moraes deu 24 horas para a rede social nomear um representante no País. O prazo acabou nessa quinta. Desde então, internautas especulam sobre o fim do X no Brasil.