Dave Grohl, do Foo Fighters, teve suposto caso com Annaliese Neilsen, empresária de conteúdo adulto

Dave Grohl, vocalista da banda Foo Fighters, envolveu-se em uma nova polêmica após assumir ter traído a esposa e tido uma filha fora do casamento. De acordo com informações do New York Post, o cantor teria se envolvido com Annaliese Neilsen, conhecida como “deusa do pornô alternativo”. Uma fonte revelou que ele fazia visitas à empresária e chegou até a pagar contas para ela, mas que se sentia desconfortável com a situação por saber que Dave era casado e pai de três filhas.

“Foi muito estranho. Eles estavam muito próximos no sofá. Eu me senti desconfortável sabendo que ele tem família e filhos, e fui embora. [...] Foi uma coisa casual o tempo todo. Ela saia e ia vê-lo. Ela iria sair em turnê com eles por volta de 2019“, afirmou a fonte.

Veja também Zoeira Dave Grohl, do Foo Fighters, revela ser pai de filha fora do casamento Zoeira Dave Grohl, vocalista do Foo Fighters, prepara churrasco para 450 pessoas em situação de rua

Após o caso vir à tona, Annaliese Neilsen confirmou ao New York Post que não é a mãe da filha recém-nascida do artista. Já sobre o suposto relacionamento extraconjugal, a estrela pornô declarou que Dave é "uma pessoa com que tive uma breve amizade e que eu conheço por meio de amigos. Tenho nada a dizer, exceto que isso é absolutamente falso“, disse.

Outra fonte do jornal, que conheceu Annaliese por meio de um grupo online em 2016, também confirmou o caso entre a empresária e o cantor do Foo Fighters. "Ela tinha fotos. Ela [teve um relacionamento] com ele por anos. Ela dizia: ‘Ele pagou todas as minhas contas’. Era tipo, ‘Por que você está nos contando isso?'", relembrou a mulher.

A fonte também afirmou não ter se surpreendido quando Dave assumiu que traiu a esposa recentemente. “Quando tudo isso saiu, ninguém ficou surpreso, porque não é um segredo que ele é um traidor“, contou.

Traição e filha fora do casamento

Na última terça-feira (10), Dave Grohl anunciou o nascimento de uma filha fora do casamento. Em publicação feita no Instagram, ele afirmou que será um "pai amoroso" para a criança. Ele não revelou a identidade da mãe de sua caçula.

No entanto, evidenciou um desgaste na relação com a esposa Jordyn Blum, com quem é casado desde 2003. "Eu amo minha mulher e minhas crianças, e estou fazendo todo o possível para reconquistar a confiança delas e merecer seu perdão", afirmou.

Após falar sobre o perdão e confiança, agradeceu pela compreensão do público sobre o caso. "Estamos gratos pela compreensão em relação a todas as crianças envolvidas, conforme caminhamos em frente juntos", escreveu.

Dave também é pai de Violet, Harper Willow e Ophelia, frutos da relação com Jordyn.