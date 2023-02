Dave Grohl, vocalista do Foo Fighters, prepara churrasco para 450 pessoas em situação de rua

O vocalista do Foo Fighters, Dave Grohl, 54 anos, preparou churrasco para pessoas em situação de rua durante ação social realizada em Los Angeles, no Estados Unidos. Conforme o site TMZ, o artista passou cerca de 16 horas preparando as refeições.

Aproximadamente 450 pessoas foram contempladas com os dotes culinários de Dave. O artista acompanhou o processo da equipe de 50 pessoas e financiou todas as despesas.

A ação social foi realizada em parceria com Hope The Mission, organização sem fins lucrativos responsável por prestar "serviços a pessoas que carecem de meios para fornecer alimentação, abrigo e vestuário para si e para as suas famílias".

Durante o evento, o artista chegou a descansar no carro próprio carro, que estava no estacionamento.

Festival The Town

O festival The Town, realizado em São Paulo em setembro, anunciou a presença da banda de rock Foo Fighters no dia 12 de janeiro.

A primeira edição do festival, idealizado pelos mesmos criadores do Rock in Rio, está prevista para os dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro.

Foo Fighters, primeira atração internacional confirmada, será a apresentação principal do palco Skyline no dia 9 de setembro. A banda anunciou, nesta semana, os primeiros shows após a morte do baterista Taylor Hawkins.