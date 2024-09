Dave Grohl, do Foo Fighters, revela ser pai de filha fora do casamento

O vocalista do Foo Fighters, Dave Grohl, anunciou o nascimento de uma filha fora do casamento. Em publicação feita no Instagram, nesta terça-feira (10), ele afirmou que será um pai amoroso para a nova criança. Ele não revelou a identidade da mãe de sua caçula.

No entanto, evidenciou um desgaste na relação com a esposa Jordyn Blum, com quem é casado desde 2003. "Eu amo minha mulher e minhas crianças, e estou fazendo todo o possível para reconquistar a confiança delas e merecer seu perdão", afirmou.

Sobre a mais nova caçula, disse que planeja ser "um pai amoroso e que dá apoio a ela".

Após falar sobre o perdão e confiança, agradeceu pela compreensão do público sobre o caso. "Estamos gratos pela compreensão em relação a todas as crianças envolvidas, conforme caminhamos em frente juntos."

Além da nova bebê, Dave também é pai de Violet, Harper Willow e Ophelia, frutos da relação com Jordyn.