The Offspring homenageia fãs brasileiros com música 'Come to Brazil'; ouça o single

A banda estadunidense The Offspring fez a alegria dos fãs brasileiros ao lançar, nessa quinta-feira (12), o single "Come To Brazil" do álbum SUPERCHARGED, em homenagem ao país.

A música celebra a base de fãs brasileira do grupo e traz diversas referências do país, assim como exalta os pedidos dos admiradores para que a banda venha fazer show no país. Já no início da faixa, os músicos declaram que os fãs brasileiros são "os melhores" do mundo. O disco completo tem data de lançamento marcada para 11 de outubro.

Ouça single 'Come to Brazil', do The Offspring

"Todos os nossos fãs, bom, eles são realmente ótimos / Mas os do Brasil, eles realmente levam o prêmio/ Mandando mensagens o tempo todo, eles imploram, ‘Digam que vão / Digam que vão vir ao Brasil’ / ‘Vocês vão amar as praias, vocês vão amar os biquínis", diz trecho do single.

Além da homenagem ao fandom brasileiro, The Offspring enaltece desde a comida e bebida, como o churrasco e a caipirinha, até costumes do país, como o cumprimento de dois beijos na bochecha. O grupo celebra ainda pontos turísticos como Corcovado e cita a grandeza da Amazônia. Os músicos ainda entoaram o clássico "Olé" dos torcedores brasileiros em estádios.

"Come To Brazil" é a terceira faixa lançada do álbum SUPERCHARGED. “Make It All Right” e "Light it Up" também já foram divulgadas nas plataformas digitais.