Sexta-feira 13: veja 6 filmes de terror para aproveitar a data

Considerado um dia de azar na cultura popular, a sexta-feira (13) é uma das datas mais aguardadas pelos amantes de produções de terror. Seja através de filmes, séries ou romances, o gênero se reinventa a cada nova obra, na busca por aterrorizar os espectadores.

Fantasmas, assassinos e entidades sombrias são alguns dos que já ocupam o imaginário popular nessas obras. Por isso, nesta “sexta-feira 13”, confira uma lista de seis filmes de terror lançados recentemente para aproveitar este dia com bons sustos e muita tensão.

Veja também Zoeira Chad McQueen, ator que interpretou o vilão Dutch em 'Karatê Kid', morre aos 63 anos Zoeira Rock in Rio terá agentes infiltrados da Polícia Civil entre o público nos dias de show

“Entrevista com o Demônio” (Prime Video - Aluguel)

Lançado em 2023, o filme busca trazer uma camada de inovação ao gênero ao contar a história como se fosse a gravação de um programa de televisão antigo. Mesclando cenas do fictício “The Tonight Show, estrelando Johnny Carson” e de filmagens dos bastidores da atração, a trama gira em torno do feriado de Halloween na década de 1970. Carson está em um momento crítico na sua carreira e, para contornar essa situação, decide convidar personalidades com um passado sobrenatural para o seu programa, na tentativa de alavancar a audiência.

“O Mal que nos Habita” (Netflix)

Sucesso de público, o longa de terror argentino acompanha o encontro de dois irmãos com um corpo mutilado em uma cidade do interior. Eles se unem aos demais moradores para discutir este episódio macabro e investigar o ocorrido. Porém, a população descobre que o homem encontrado está infectado pelo diabo e está prestes a dar à luz um demônio real. Desesperados, os habitantes tentam escapar do local antes que o ser maligno venha à terra, mas o tempo parece não estar a seu favor e o caos é instaurado por completo.

“A Morte do Demônio: A Ascensão” (Prime Video - Aluguel)

Novo filme da franquia “A Morte do Demônio”, “A Ascensão” traz a história das irmãs Beth (Lily Sullivan) e Ellie (Alyssa Sutherland), que se reencontram depois de muitos anos, em Los Angeles. O que era para ser uma reunião amigável de família acaba se transformando em uma investigação sobrenatural, após as duas descobrirem um livro macabro que esconde muitos segredos.

“Imaculada” (Prime Video)

Entrando nos lançamentos de 2024, “Imaculada” apresenta Cecilia, uma jovem profundamente religiosa que se torna freira em um convento isolado na região rural italiana. Após uma misteriosa gravidez, a mulher começa a ser atormentada por forças perversas, enquanto confronta segredos sombrios e os horrores do convento.

“Longlegs – Vínculo Mortal” (Em cartaz)

Protagonizada por Nicolas Cage, a nova promessa do terror acompanha a investigação da agente do FBI Lee Harker, que busca identificar o paradeiro de um assassino impiedoso que se autointitula “Longlegs”. Na tentativa de não ser capturado, o criminoso se esconde através de símbolos e pistas que só a agente pode decifrar. Enquanto a trama segue caminhos perigosos, a jovem Harker descobre que possui uma relação com o assassino que ela nem mesmo poderia desconfiar.

“Não Fale O Mal” (Em cartaz)

Com James McAvoy, de “Fragmentado” (2017), esta estreia da semana se apresenta como uma nova versão do filme dinamarquês de mesmo nome dirigido por Christian Tafdrup. Nesta nova trama, uma família americana decide passar férias em uma fazenda isolada na Inglaterra. O que era para ser um período agradável e pacífico se transforma em um pesadelo quando os anfitriões do local começam a agir de forma sobrenatural.