Juju Ferrari se pronuncia após briga com Andressa Urach e diz que admira muito a influenciadora

A modelo Juju Ferrari se pronunciou, na madrugada desta quarta-feira (27), sobre a briga com a influenciadora Andressa Urach, que resultou em agressões físicas. Nos stories do Instagram, ela explicou que não tinha intenção de iniciar um conflito, mas que o momento serviu para "ficar de alerta".

"Sou uma pessoa que não paga pra entrar [em uma briga], mas, quando entro, aguente as consequências", completou a também influenciadora digital.

Apesar da provocação, Ferrari reforçou que não tem problemas pessoais com Urach e ainda elogiou os trabalhos da colega de profissão. "Gosto muito da Urach, vocês sabem disso. Acho uma pessoa incrível, apesar de muita gente criticar, quem conhece sabe a luta dela. Eu fico um pouco triste de gente falando coisas pesadas", disse.

Nos vídeos, Juju se mostrou arrependida das consequências da briga, que aconteceu na noite de terça-feira (26), em São Paulo. Na ocasião, as duas estavam na festa de lançamento de uma casa de apostas, quando se cruzaram e iniciaram a confusão. Na briga, Urach cortou a bochecha e precisou levar quatro pontos no hospital.

"Então, é isso: espero que não tenha uma outra vez, já pra algo pior, entendeu? Acho que foi meio que um erro das duas de ter acontecido isso e espero que ela esteja bem, de coração, porque não desejo mal de ninguém. Desejo muita felicidade e sucesso, inclusive pros meus inimigos, que volta pra mim", finalizou Ferrari.

Conflito entre Urach e Ferrari não é recente

Apesar do polêmico episódio de agressão desta semana, a troca calorosa de farpas entre Andressa Urach e Juju Ferrari já possui outros episódios. Em outubro, as duas criadoras de conteúdo adulto protagonizaram um desentendimento no aniversário de 37 anos de Urach.

Na ocasião, Ferrari estava como convidada da festa. Em um momento, a aniversariante foi discursar perto da colega, e segurava uma taça de bebida na mão. Segundo depoimento ao portal Uol, Juju tentou pedir a bebida que estava com Urach, mas acabou "levando um banho" da ex-amiga.

"De repente, ela começou a fazer uma pregação lá, falando de Deus. Pedi para ela me dar a bebida que estava na mão dela. Não sei o que ela achou, mas meteu a bebida na minha cara. Fui tentar falar com ela, os seguranças me puxaram e me machucaram. Eles me colocaram para fora da festa. Não sei por que ela fez isso, não teve motivo nenhum", contou.

Mesmo com as brigas e farpas públicas, as duas modelos pareciam estar em bons termos no início do ano. No fim de janeiro, ambas foram vistas em um restaurante japonês, localizado no Guarujá, no litoral sul de São Paulo. Procurada pela Contigo!, Urach afirmou que ela e Ferrari estavam "apenas ficando".