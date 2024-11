Mafalda 'visita' sede da ONU, nos EUA, e realiza sonho de ser tradutora; confira

Mafalda, famosa personagem de quadrinhos argentinos, realizou o sonho de ser intérprete de uma conferência da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York, nos Estados Unidos. A "visita" aconteceu na segunda-feira (25), em homenagem aos 60 anos da tirinha, criada pelo cartunista Quino em 1963.

A menina foi representada por um busto esculpido pelo artista Pablo Irrang, que acompanhou o passeio. O sobrinho de Quino, Guillermo Lavado, também acompanhou a personagem nos corredores do prédio.

Na "visita", Mafalda recebeu o próprio crachá de intérprete, com direito a foto. Ela também visitou a cabine de tradução, posou com a escultura "Non-violence", do artista sueco Carl Frederik Reuterswärd, e conheceu a delegação permanente argentina.

Legenda: Mafalda tinha uma visão crítica, mas otimista do mundo, através da escrita de Quino Foto: Reprodução/Redes Sociais

Legenda: Na cabine de tradução, os comentários de Mafalda divertiram a todos Foto: Reprodução/Redes Sociais

No perfil oficial da personagem no Instagram, Guillermo comentou que oferecer esse momento à Mafalda foi "um sonho virando realidade". "Talvez um pouco inocentemente, pensando que, sendo tradutora da ONU, poderia ordenar as ideias dos diferentes líderes e harmonizá-las para que houvesse menos conflitos e menos guerras", brincou.

Mafalda é conhecida por observar o mundo que, segundo ela, é repleto de insensatez. Nas histórias de Quino, ela tem 6 anos de idade e possui uma visão única, perspicaz, crítica e interessada nos problemas mundiais.