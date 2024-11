MPF deve analisar denúncia de que Jojo Toddynho recebeu oferta para apoiar Lula em 2022

O Ministério Público Federal (MPF) recebeu uma denúncia contra a cantora Jojo Toddynho, após ela afirmar que teria recebido oferta de R$ 1,5 milhão para apoiar a campanha do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 2022. Em nota à imprensa, o órgão afirmou que os fatos "ainda serão analisados".

"A Procuradoria Regional Eleitoral em São Paulo recebeu uma denúncia, via Sala de Atendimento ao Cidadão, sobre os fatos narrados. Ela está em análise, para que se decida sobre o encaminhamento que será dado a ela, tendo em vista da competência para se apurar tais fatos", destacou o MPF.

A fala de Jojo aconteceu em uma entrevista para o podcast Conversa Paralela, que foi ao ar na segunda-feira (25). Durante a conversa, a cantora contou que o episódio aconteceu em um almoço que ela achava se tratar de um encontro de negócios.

"Ligaram, marcaram um almoço, falaram que era um trabalho, e quando eu cheguei lá era isso. E eu falei: ‘Desculpa gente, não vai rolar’. Todas as pessoas que fizeram campanha, páginas de fofocas que estão me atacando, todos ganharam dinheiro para fazer campanha”, afirmou.

Veja também Zoeira Juju Ferrari se pronuncia após briga com Andressa Urach e diz que admira muito a influenciadora Zoeira Ana Maria Braga e filho caçula Pedro Maffei fazem mergulho com as tartarugas no Havaí

PT desmente Jojo

A revelação gerou muitas repercussões nas redes sociais, inclusive em membros do Partido dos Trabalhadores (PT). Nesta terça-feira (16), a presidente da sigla, Gleise Hoffman, desmentiu as acusações de Jojo em um post no X (antigo Twitter).

"É mentira deslavada que a campanha eleitoral de Lula tenha oferecido dinheiro para Jojo Todynho, e ela terá de responder por isso. Não teve oferta para ela nem pra nenhum dos muitos artistas que apoiaram voluntariamente", defendeu.

Mais cedo, em nota ao jornal O Globo, o PT reforçou que as falas de Jojo são inverídicas. "A notícia falsa foi divulgada numa plataforma de extrema-direita, no momento em que Bolsonaro e sua organização criminosa foram indiciados por tentativa de golpe e plano para assassinar Lula", enfatizou.

Mesmo após a polêmica, a equipe da cantora não se pronunciou com relação à denúncia no MPF e às falas dos membros do PT.