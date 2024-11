Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (27)

A novela 'Alma Gêmea' desta quarta-feira (27) vai ao ar às 17:15, após 'Depois da Terra'. Nesse capítulo, Roberval conta para o delegado que comprou veneno da bruxa.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta quarta-feira

Roberval conta para o delegado que comprou veneno da bruxa. O delegado concorda em prender a bruxa e em soltar José Aristides. José Aristides se despede de Serena, explicando que deve cumprir sua missão, que é ajudar a curar as pessoas. Ele entrega a Serena uma pedra onde colocou todo seu poder e pede que ela a aperte se precisar de ajuda.

O delegado intima Cristina a depor, pois alguém a viu comprando veneno com a bruxa. Felipe pede que Mirella reate o namoro, mas ela pede para conversar com Raul primeiro. Vitório insiste em conhecer o noivo de Olívia, mas ela diz que só irá apresentá-lo no dia do noivado. Vera e Julian se casam.

Rafael se irrita ao ver Cristina no casamento, mas ela garante que está arrependida de tudo o que fez e que vai sair da cidade. Cristina coloca o veneno no copo de Serena. Serena concorda em brindar com Cristina. Agnes exige que Cristina beba do copo de Serena. Cristina quebra o copo e vai embora.

Cristina confessa a Rafael que queria acabar com Serena e que ele ainda vai amá-la, deixando-o pasmo. Cristina combina com Ivan sequestrar Serena e exigir as joias como resgate.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:15, na Rede Globo.