Veja cinco filmes para assistir no Dia de Ação de Graças, comemorado nesta quinta (28), nos EUA

O Dia de Ação de Graças, ou "Thanksgiving" é celebrado nesta quinta-feira (28), nos Estados Unidos. Muito mais que uma ocasião para reunir a família entorno de um grande banquete, o feriado é utilizado pelos norte-americanos como um momento de celebração pelas graças alcançadas no ano, além da promoção da união e fraternidade.

Por ser uma data tão importante para o País, os habitantes adotaram diversas práticas para celebrar o dia, como a tradicional ceia familiar as partidas especiais de futebol americano e os desfiles de balões infláveis gigantes. Mas entre as formas de lembrar do feriado, uma se destaca: os filmes produzidos sobre o Dia de Ação de Graças.

No cinema, o "Thanksgiving" não poderia ficar de fora. Ao longo dos anos, os norte-americanos referenciaram a data em diversos filmes que falam sobre o tema, ou que utilizam ele como pano de fundo para a história.

Pensando nisso, o Diário do Nordeste separou uma lista com cinco produções para conhecer mais sobre o feriado americano, e como as famílias dos Estados Unidos celebram esta data tão importante para a cultura do País.

"Hannah e Suas Irmãs" (1986)

Neste longa-metragem, o "Thanksgiving" é o ponto focal da vida de três irmãs que moram em Nova York. Dirigido por Woody Allen, a trama busca entrar de cabeça na complexidade das relações dessa família, durante um período de dois anos, e como esta data pode ser a chave para a união e fraternidade das personagens.

"Antes só do que Mal Acompanhado" (1987)

Este clássico do diretor John Huges conta a história de Neal Page (Steve Martin), que só quer voltar para casa para celebrar o Dia de Ação de Graças com a família. Porém, os planos dele mudam quando Del Griffith (John Candy) entra em cena, e convence Page a entrar em uma busca sem sentido.

"Feriados em família" (1995)

Estrelado por um Robert Downey Jr. no início de carreira, e dirigido pela atriz Jodie Foster, o filme conta a história de Claudia Larson (Holly Hunter), uma mãe solo que volta para casa no interior a tempo do Dia de Ação de Graças, após perder o emprego. Lá, ela terá que enfrentar os problemas familiares que deixou para trás após se mudar para Chicago e talvez encontrar um novo amor que está prestes a surgir.

"O Mito das Digitais" (1997)

Nesta história dirigida por Bart Freundlich, três irmãos adultos retornam para a casa em que cresceram para celebrar o Dia de Ação de Graças com os pais. O filme explora as dinâmicas familiares complicadas quem podem vir a tona durante a data, e a maneira como as memórias do passado moldam o presente. Ressentimentos e mágoas fazem parte da narrativa, assim como o poder do perdão e da compreensão.

"Planeta 51" (2009)

Embora seja uma animação voltada para o público infantil, “Planeta 51” oferece uma perspectiva única sobre o Dia de Ação de Graças, com uma reviravolta cômica. A história se passa em um planeta habitado por alienígenas que têm suas próprias versões do feriado americano, o que oferece um toque alienígena à tradição.