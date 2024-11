Ximbinha fala sobre projeto 'O Ás e as Damas', exalta Manu Bahtidão e os avanços do tecnomelody

Em passagem por Fortaleza (CE), o paraense Ximbinha conversou com a coluna sobre o ano de 2024. Ao lado da cantora Jéssica Rodrigues, o produtor musical vem se apresentando pelo Brasil como "Ximbinha & Banda” com o projeto "O Ás e as Damas".

"Ano de muito trabalho. Plantei bastante. Fazia muito tempo que eu não usava meu nome para fazer um projeto. Sempre usava nome de banda ou então do projeto. Lançamos 20 músicas no ano, entre EPs e singles", explicou Ximbinha.

Assista à entrevista:

Ao lado de oito dançarinos, dois back vocals e banda completa, a dupla se apresenta com música autoral e grande hits.

O atual álbum de XImbinha foi gravado em Belém (Pará). A canção “Arranquei a Raiz” alcançou mais de 1,4 milhão de views no YouTube

Ximbinha exalta Manu Bahtidão e organização do tecnomelody

No bate-papo, Ximbinha respondeu questionamento sobre o atual cenário da música do Pará. Em alta, ele exaltou o trabalho desenvolvido pela cantora Manu Bahtidão.

"Uma pessoa que eu vejo e que faz um trabalho legal, que é muito profissional, que tem um cuidado, é a Manu Bahtidão. Ela já tá estourada. O nome dele já é bem conhecido, o ritmo dela é muito dançante", ressaltou o produtor musical.

Ainda na conversa, ele deixou um conselho direcionado à artista. "Agora, precisa fazer mais músicas inéditas, sempre falo. É a música inédita que fica. Deixar um pouco de versão. A versão tem uma hora que a gente não atinge certo ponto".

Por fim, ele ressaltou o quanto Manu é querida do público do Pará: "A Manu é um nome que tá há muitos anos no mercado. Ela já mora em Belém há muito tempo. Ela já se considera paraense e o paraense também considera muito ela".

Ao mesmo tempo, Ximbinha acredita que o mercado musical do Pará se profissionalizou — o que impulsionou o tecnomelody e sons derivados da região.

A galera de Belém já vem trabalhando uns 15 a 20 anos com tecno. A galera acredita essa música. Eles ficaram muito anos fazendo versões, que às vezes não chegar direito ao público porque não tem direitos autorais liberado. Agora eles estão trabalhando de forma correta. Faltava essa organização e hoje os empresários estão entrando e organizando a vida desses cantores Ximbinha Produtor musical

Ximbinha revela medo de cirurgia de lipoaspiração

Nos últimos meses, Ximbinha chamou atenção das redes sociais por uma série de cirurgias plásticas que realizou no rosto. Em entrevista, ele revelou ter medo de lipoaspiração.

"Eu não tenho nenhum tipo de preconceito. Fiz uma lipo de papada, fiz uma blefo, fiz uma correção no nariz, que eu tinha um probleminha de desvio. Faço botox. Não tenho nenhum tipo de bronca, se for preciso eu faço. Só nunca fiz lipo, eu tenho medo. Mas, gente, evoluiu muito a medicina a gente tem que seguir a evolução", revelou Ximbinha.

Para cuidar da saúde, o artista pontuou ainda que tomo medicações e faz academia,