Datena deixa Band em 'comum acordo' após 21 anos na emissora

O apresentador Datena deixou a Band após 21 anos como contratado na emissora. Em pronunciamento oficial, a empresa midiática citou um "comum acordo" e ainda agradeceu a parceria nas últimas décadas.

"Datena comandou com sucesso e grande audiência durante anos o programa Brasil Urgente, assim como participou brilhantemente de coberturas esportivas e programas de entretenimento", diz parte da nota da emissora.

Em seguida, o comunicado ainda deseja sucesso no novo caminho do apresentador. "A Band reforça o enorme carinho por Datena e os laços de amizade com o profissional, que tem uma trajetória de enorme êxito no Grupo Bandeirantes há mais de 20 anos", finalizou a Band.

Saída do Brasil Urgente

A saída de Datena do programa 'Brasil Urgente' foi determinada no final de outubro. Na ocasião, a possibilidade dele em uma nova atração também foi levantada.

"Para 2025, a emissora já discute com José Luiz Datena a criação de projetos no entretenimento, área em que ele já atuou com sucesso", garantiu a Band na época.

Datena já estava na empresa desde 2003, mas fez passagem rápida pela Record em 2011. Entre outros programas, ele já apresentou o "No Coração do Brasil", "Quem Fica em Pé?" e "Agora é Domingo".