Ananda, do Melanina Carioca, presta queixa contra falas racistas de Ana Paula Minerato na delegacia

Ananda, do grupo Melanina Carioca, foi à Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) na Lapa, no Rio de Janeiro, prestar queixa após ser alvo de um áudio racista da apresentadora Ana Paula Minerato. A gravação vazou na última segunda (25).

Um dia depois do vazamento, na terça (26), Minerato fez uma transmissão ao vivo no Instagram para pedir desculpas publicamente à cantora. Na oportunidade, ela alegou ter vivido um relacionamento tóxico com o cantor KT Gomez — que nega envolvimento no vazamento do áudio.

"Eu precisava desse tempo para poder digerir o que está acontecendo na minha vida nesse momento e tudo o que eu vou precisar falar", disse Ananda nos 'Stories' do Instagram. "Para que eu pudesse me pronunciar de forma adequada, não só falando por mim, mas por tudo o que isso envolve, eu precisava de um pouco de tempo", seguiu.

Na terça, ainda, a Secretaria de Justiça e Cidadania de São Paulo (SJC) confirmou que iria investigar a apresentadora. Após o episódio, Ana Paula não só foi desligada de seu programa de rádio da Band como também foi demitida da Gaviões da Fiel, escola de samba onde era musa de Carnaval.

Entenda o caso

Um áudio de Ana Paula Minerato para o cantor KT Gomez, em que ela proferia ofensas de cunho racista contra a cantora Ananda, do grupo Melanina Carioca, vazou na segunda-feira. Entre os comentários, estavam: "A empregada, a do cabelo duro. Você gosta de cabelo duro, KT? Eu não sabia que você gosta de mina do cabelo duro".

No diálogo, o cantor tenta interromper a apresentadora, mas é cortado: "Você gosta de cabelo duro? Você gosta de mina de cabelo duro, de neguinha? Por que aquilo ali é neguinha, né? Alguém ali, um pai ou mãe, veio da África", disparou ela.

A mãe de Minerato, Sylvia Regina, se pronunciou após o vazamento dos áudios dizendo que "a verdade vai aparecer e faremos justiça". Ela postou ainda nos 'Stories' do Instagram uma foto da filha aferindo a pressão. Lia-se: "Sei que todos estão aguardando um pronunciamento, mas minha filha está sem condições de falar qualquer coisa nesse momento". A postagem, que foi apagada, prometia um pronunciamento da ex-panicat na terça: "Internet não é terra sem lei".