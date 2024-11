Viih Tube compartilha vídeo de parto de Ravi: 'Me ensinou a ter fé'

A influenciadora digital Viih Tube compartilhou neste domingo (17) o vídeo do parto de Ravi, seu segundo filho com o ex-BBB Eliezer.

Ravi nasceu na última segunda-feira (11) por uma cesárea de emergência. A influenciadora teve algumas complicações no parto e precisou ser internada. Viih Tube compartilhou com os seguidores o quanto foi tocada pelo nascimento do filho.

“Esse parto me ensinou muito! Me ensinou a ter fé, me ensinou que não tenho o controle de tudo, me ensinou a confiar ainda mais em Deus que ele cuida de tudo, me ensinou a saber parar quando o corpo dá sinais, me ensinou que não tem nada mais precioso que a segurança e a saúde da minha família”, escreveu.

“Depois desse dia, vieram dias que eu não imaginava, dias difíceis, eu tive muito medo, ficava pensando na minha família em casa, querendo estar lá e hoje que estou aqui, eu só sei agradecer todos os dias! Me ensinou muito sobre gratidão! Eu só sei ser feliz, só sei agradecer”, continuou a influenciadora.

Viih agradeceu a Deus, a todos os profissionais envolvidos no nascimento, à mãe e ao marido. Ela ressaltou que já está bem e em casa, ao lado da família.

COMPLICAÇÕES NO PARTO

A ex-BBB deu entrada na UTI na última quinta-feira (14) para passar por uma transfusão de sangue. Ela influenciadora sofreu uma intercorrência pós-parto, precisando então passar pelo procedimento.

No sábado (16), ela recebeu alta e voltou para a casa. “Muitas coisas aconteceram, assim que eu me sentir bem, venho aqui falar com vocês. Mas queria agradecer cada oração, cada mensagem positiva”, disse na ocasião.

Viih passou 19 horas de espera por parto normal, mas, no final, os médicos optaram por uma cesárea. Ela revelou que havia risco de Ravi ir para UTI, mas não foi necessário.