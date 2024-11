Preta Gil fala sobre estado de saúde após internação: 'Perto da normalidade'

A cantora Preta Gil compartilhou nas redes sociais atualizações sobre seu estado de saúde, neste domingo (17), após passar oito dias internada para tratar uma infecção no rim.

A artista contou, em vídeo publicado em seu perfil no Instagram, que está de volta para uma vida 'mais perto da normalidade'.

Em 8 de novembro, a artista precisou passar por uma nova cirurgia para trocar o duplo J (cateter), após o equipamento ser obstruído por cálculo renal.

Ela teve alta, mas precisou voltar a ser internada por mais quatro dias por sentir dor. Agora, segue se recuperando em casa.

“Tô bem, tô me cuidando, Tô no Rio de Janeiro, na minha casa, vou ficar aqui uns dias. E dia 26 eu faço novos exames para reavaliarmos de como o meu corpo respondeu à quimioterapia e quais serão os próximos passos no tratamento”, disse.

Preta passa por um novo tratamento contra câncer. Ela foi diagnosticada com câncer colorretal no início do ano passado e realizou o tratamento, com reconstrução de parte do trato intestinal.

Em agosto deste ano, ela descobriu que a doença voltou em quatro lugares diferentes. Preta ressaltou que continuará atualizando os fãs sobre seu estado de saúde.

“Eu obviamente, assim que souber os próximos passos, vou vir aqui contar para vocês, como sempre fiz. Se cuidem, bebam água. Muito axé”, ressaltou a filha de Gilberto Gil.