Quando vai lançar 'Duna: A Profecia'? Saiba mais sobre a nova série da Max

A série "Duna: A Profecia" tem o primeiro episódio lançado no catálogo da Max, neste domingo (17), às 23h no horário de Brasília. A obra surge como sucessora de "Pinguim" que teve os dois últimos episódios no horário nobre da plataforma.

Serão seis episódios com transmissão semanal até o dia 22 de dezembro, conforme a HBO. A produção é baseada em escritos de Frank Herbet, além de elementos do livro Sisterhood of Dune (2012), de Brian Herbert e Kevin J. Anderson, com expansão do papel das Bene Gesserit.

A ideia do roteiro é voltar 10 mil anos para mostrar as sementes que transformaram o personagem Paul Atreides em um messias. A série também vai mostrar como as Bene Gesserit cresceram e chegaram aos principais assentos de poder da galáxia.

Confira a ordem dos episódios

Episódio 1 – The Hidden Sand – 17 de novembro

Episódio 2 – Two Wolves – 24 de novembro

Episódio 3 – Sisterhood Above All – 1º de dezembro

Episódio 4 – Sem nome anunciado – 8 de dezembro

Episódio 5 – Sem nome anunciado – 15 de dezembro

Episódio 6 – Sem nome anunciado – 22 de dezembro

Os acontecimentos retratados são no período após uma grande guerra intergaláctica que destruiu as chamadas máquinas pensantes. Os personagens formam uma ordem religiosa com o objetivo de criar um messias controlado por eles.

Dessa forma, os grandes impérios se voltam para a religião e ao cenário adequado para uma ordem mística que deseja crescer seu poder.

Elenco

A produção está relacionada aos filmes de Denis Villeneuve e tem a participação de Emily Watson no papel de Valya Harkonnen. A HBO pretende transformar a obra na principal atração para o final de 2024.

Também participam da série Olivia Williams, Mark Strong, Travis Fimmel, Jade Anouka, Chris Mason, Sarah-Sofie Boussnina, Shalom, Brunne-Franklin, Faoileann Cunninghma, Aoifie Hinds e Chloe Lea.