Virginia revela 1ª vez com Zé Felipe: 'Deu certo'

O quadro "Se Beber, Não Fale", do programa Sabadou com Virginia", exibido do SBT nesse sábado (16), deu novamente o que falar. Desta vez, a própria apresentadora fez revelações sobre a vida íntima com o marido, Zé Felipe.

A influenciadora teve que responder à convidada Lexa, que perguntou quanto tempo ela e o filho de Leonardo levaram entre se conhecer e transar pela primeira vez.

"É muito desconfortável… Gente, vocês não vão me julgar. Ninguém aqui pode julgar ninguém. É feio julgar", disse Virginia, começando a responder, e pedindo para a mãe, Margareth Serrão, tapar o ouvido.

Gretchen, também convidada do quadro, brincou: "Foi no dia, foi no dia (em que o casal se conheceu). "Com certeza", confirmou a comandante do programa.

Primeira vez de Virginia e Zé Felipe

Em seguida, a mãe de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, deu mais detalhes sobre a primeira noite dos dois: "A gente estava na pandemia, e o Zé foi para Londrina me ver. Eu falei: 'gente, quando eu vou ver esse gato novamente?'. Nunca mais! Ele foi me ver, mas eu deixei bem claro que eu só poderia encontrar ele poucas vezes".

"Ele ia ficar três dias lá: sexta, sábado e domingo, e eu só poderia ver ele poucas horas no dia, porque eu tinha outras coisas para fazer. Aí eu falei: 'esse gato vai chegar, ficar três dias, depois quando eu vou ver esse gato novamente? Nunca mais'.... Então, ele chegou e... Sabe… E a gente já ficou. Aí eu fui embora, no sábado de manhã eu voltei, a gente ficou de novo, e ele me pediu em namoro. Deu certo!", complementou Virginia.