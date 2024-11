Viih Tube e Eliezer mostram foto do filho Ravi pela primeira vez nas redes sociais; confira

A influenciadora Viih Tube e o ex-BBB Eliezer compartilharam os primeiros registros do filho Ravi, que nasceu na noite da última segunda-feira (11), em São Paulo. Na época do nascimento, Viih Tube detalhou que ele chegou com quase quatro quilos ao mundo.

As primeiras fotos do pequeno foram publicadas nesta quarta-feira (13), no perfil oficial dele no Instagram. Ela já havia dito aos seguidores que mostraria o rosto logo que a primogênita Lua, de 1 ano, conhecesse o irmão.

Na publicação, eles escreveram na legenda: "Oi, gente, eu sou o Ravi Di Felice".

Diversos seguidores já deixaram comentários, dando as boas-vindas ao Ravi. O ex-BBB Arthur Aguiar deixou corações, enquanto a Laís Caldas declarou: "Que príncipe lindo! Que Deus abençoe".