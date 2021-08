Falso entregador por aplicativo é morto ao realizar série de assaltos com moto roubada em Fortaleza

Um falso entregador de uma empresa que presta serviço de delivery por aplicativo foi morto com um tiro na cabeça, na noite desta terça-feira (17), na Avenida Catolé, no bairro Conjunto Palmeiras, em Fortaleza. De acordo com a Polícia Militar, ele era suspeito de realizar uma série de assaltos com uma moto roubada na região.

Testemunhas relataram aos policiais militares que ele - que não teve nome e idade revelados - agia com um comparsa, e os dois usavam fardas e uma bolsa térmica da empresa nas ações criminosas, que aconteceram desde o último fim de semana.

Ainda conforme os moradores, uma terceira pessoa, que não foi identificada, teria visto a dupla praticando os delitos, a perseguiu e atirou contra o garupeiro, que foi atingido na cabeça e morreu no local.

Investigação

O suposto condutor da moto, que realizava a série de assaltos com o que foi morto, teria fugido a pé, segundo as testemunhas. A Polícia Militar, no entanto, explicou que só tinha a informação de um envolvido. A versão deverá ser investigada pela Polícia Civil.

Equipes da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foram acionadas para apurar o caso e, assim, chegar à pessoa que efetuou os disparos.