Titular do Palmeiras, Piquerez projeta jogo duro contra Fortaleza: 'Temos de seguir o nosso plano'

Titular absoluto da lateral esquerda alviverde, Piquerez pode colocar o Uruguai na lista de campeões nacionais com o Palmeiras pela primeira vez na história. Ao lado do atacante reserva Merentiel, ele buscará o feito já nesta quarta-feira, (2), diante do Fortaleza, às 21h30, no Allianz Parque. Basta uma vitória, mas o jogador alerta para a força dos visitantes e aposta na torcida peo triunfo.



Mesmo em má fase no primeiro turno do Brasileirão, no qual passou muitas rodadas na lanterna, o Fortaleza deu calor no Palmeiras em jogo que acabou empatado no Castelão e antes da hora por causa de queda de energia.



Ciente do crescimento do rival nas últimas rodadas, o lateral não esconde a expectativa de festejar o hendecacampeonato Brasileiro diante de sua torcida, em sua opinião o diferencial para um jogo que tende a ser complicado.



"A expectativa é grande. Título do Brasileiro não se ganha todos os dias, é muito difícil, então, seria um mérito e um louro importantes ser um dos primeiros uruguaios campeões brasileiros pelo clube, mas isso é secundário", afirmou. "Ficaria muito feliz em deixar a história do Palmeiras ainda um pouco maior", seguiu, antes de avaliar o oponente.



"O Fortaleza é um time bom e forte. Acho que o primeiro turno deles não foi bom, mas a gente sabia que eles são um time competitivo e não mereciam estar naquela posição", avaliou. "Acho que eles têm um bom treinador e vão vir para cá fazer um jogo que lhes sirvam. Nós temos de seguir o nosso plano, não mudar nada, usar a nossa casa e a nossa torcida e buscar os três pontos."



Nesta segunda-feira, (31), o técnico Abel Ferreira comandou uma atividade com embate entre dois times, focado no posicionamento para a criação das jogadas. Fugir da forte marcação dos comandados de Vojvoda será uma das missões.

Para conter a ansiedade Piquerez optou por atividades caseiras, "A verdade é que a ansiedade existe, ainda mais em uma semana larga. São muitos dias de trabalho e a gente não está acostumado porque aqui tem muitos jogos", observou. "Pessoalmente, para amenizar a ansiedade, estou com meu pai e com um amigo em casa e me mantendo tranquilo, fazendo as coisas que venho fazendo, não estou mudando nada, esperando o jogo contra o Fortaleza."