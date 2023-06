Homens são presos em flagrante suspeitos de planejar ataque contra facção rival em Fortaleza

Quatro homens foram presos em flagrante, nessa quarta-feira (21), suspeitos de planejar um ataque contra uma facção criminosa rival no Conjunto Palmeiras, em Fortaleza. Uma fonte ligada à Polícia Militar detalhou ao Sistema Verdes Mares que dois deles são apontados como chefes de organização atuante na região.

Conforme o subtenente Lopes, do Comando Tático Motorizado (Cotam), o quarteto foi interceptado quando se preparava para investir violentamente contra membros de grupo opositor.

"Através de um levantamento da nossa equipe de Inteligência, identificamos que um grupo de uma determinada facção encontrava se organizando para fazer um ataque no Cidade Jardim V", relatou o oficial à Rádio Verdes Mares nesta quinta-feira (22).

Com eles, os agentes de segurança apreenderam três pistolas, munições, aparelhos celulares, papelotes de cocaína e dois veículos.

Além de serem suspeitos de planejar um ataque ao Conjunto Palmeiras, os homens ainda teriam envolvimento com ações de expulsões de moradores do local.

