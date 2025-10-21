Suspeito de ordenar tentativa de chacina no Bom Jardim é preso

Um homem de 25 anos, apontado com um dos mandantes da tentativa de chacina que resultou em três mortes no Bom Jardim, foi preso em flagrante na tarde dessa segunda-feira (20). A captura ocorreu no bairro Parque São José, em Fortaleza, durante operação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).

O suspeito foi conduzido para a sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde foi autuado por homicídio qualificado.

Tentativa de chacina

No último sábado (18), três homens, de 20, 26 e 28 anos, morreram após disparos de arma de fogo durante a tentativa de chacina no bairro Bom Jardim. Outras pessoas também teriam sido baleadas e foram socorridas para uma unidade de saúde da região.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da PCCE, foram acionadas.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Ceará (SSPDS), a vítima de 20 anos tinha antecedentes criminais pelo crime de roubo a pessoa.

As investigações seguem em andamento para identificar e capturar outros suspeitos envolvidos na ação criminosa. O caso está a cargo da 2ª Delegacia do DHPP.