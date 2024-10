Rede de academias investe R$ 10 milhões no 1º centro de treinamento 24h do Nordeste

A rede cearense Top Up Academias vai abrir, em novembro, sua 9ª operação no Ceará. Com um investimento de R$ 10 milhões, a unidade será o primeiro centro de treinamento com funcionamento 24 horas do Nordeste.

Com 2 mil metros quadrados e 200 empregos gerados, o novo CT fica na Parangaba e abrangerá atividades como musculação, fit dance, ginástica, ergometria e treinamento funcional.

"Nosso objetivo é expandir ainda mais nossa presença e, em 2025, pretendemos inaugurar novas unidades", diz o CEO da empresa, Apollo Barros.

A Top Up possui hoje 8 unidades em Fortaleza (nos bairros Passaré, Parangaba, Monte Castelo, Presidente Kennedy, Granja Portugal e Carlito Pamplona) e duas no interior (Itapipoca e Sobral).

